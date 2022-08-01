Зеленский призвал экс-президента США привлечь внимание мира к обстрелам и минированию Запорожской АЭС и ядерному террору рф

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в формате видеоконференции с 42-м Президентом Соединенных Штатов Америки Биллом Клинтоном важность дальнейшего усиления санкций против россии и привлечения внимания к ядерному террору.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.

Он призвал Билла Клинтона использовать личный авторитет для привлечения внимания мирового сообщества к обстрелам и минированию самой крупной электростанция в Европе - Запорожской АЭС и ядерному террору россии.

«Для нас очень важно, чтобы общества, где свобода и демократия являются базовыми ценностями, не теряли ощущение актуальности войны в Украине. Именно поэтому такие разговоры, как этот, для нас очень полезны», – заявил Зеленский.

Зеленский также поблагодарил Билла Клинтона и его супругу за личную поддержку Украины, в частности, за участие в Саммите первых леди и джентльменов.

«США помогают нам не дать россии заморозить этот конфликт. А это именно то, к чему стремится россия. Мы хорошо знаем, что происходит с «замороженными конфликтами». Это растягивается на годы, десятки лет. Мы не можем этого допустить», – отметил Зеленский.

Президент Украины рассказал об оборонных нуждах нашего государства. Собеседники также обсудили участие в будущих международных мероприятиях.

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести санкции против российской атомной отрасли, потому что оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС.