Франция запретила россиянам посещать Венсенский замок

После вторжения России в Украину власти Франции запретили россиянам посещать Венсенский замок вблизи Парижа.
Об этом пишет издание 20 Minutes.
В замке размещены архивы Министерства обороны Франции. После российского вторжения была издана директива о запрете россиянам посещать памятник.
Замок, расположенный юго-восточнее Парижа, содержит, в частности, один из центров Исторической службы обороны, библиотеки и архивы, доступные для общественности при определенных условиях.
В Минобороны объяснили, что после вторжения в Украину «ограничили доступ к военным помещениям министерства гражданам России».
В то же время, в ведомстве подчеркнули, что свои запросы относительно документов могут делать журналисты.
Венсенский замок был построен для королей Франции в XIV – XVII веках в Венсенском лесу, на месте охотничьего угодья XII века.