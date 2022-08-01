Гауляйтер Сальдо пришел в себя, но его состояние стабильно тяжелое

Херсонский гауляйтер Владимир Сальдо очнулся. Он все еще лежит на аппарате ИВЛ, но уже слышит врачей.

Об этом пишет пропагандистский Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

Медики оценивают состояние коллаборанта как стабильно тяжелое. При этом из его диагноза исчез пункт об отравлении неизвестным веществом. Теперь официально врачи подозревают у Сальдо неуточненную энцефалопатию, гнойный трахеобронхит и пневмонию.

Как известно, несколько дней раньше Сальдо положили в московскую больницу, в токсикологическое отделение НИИ имени Склифософского. Врачи полагали, что его могли отравить.