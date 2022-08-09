Премьер-министр Эстонии выступила за прекращение туризма в ЕС для граждан россии

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09.08.2022 15:07

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездки в Европейский союз.

Об этом Каллас сообщила в своем Twitter.

«Прекратить выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека», - написала она.

Она напомнила, что авиасообщение с россией сейчас закрыто, а это значит, что пока страны Шенгена выдают визы, тяжесть несут соседние россией страны – Финляндия, Эстония и Латвия.

«Время прекращать туризм из России уже сейчас», – призвала Кая Каллас.

Напомним, что ранее Эстония решила прекратить выдачу россиянам временного вида на жительство и виз для обучения. Выдачу всех виз россиянам приостановило и посольство латвии в рф.

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