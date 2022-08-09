Премьер-министр Эстонии выступила за прекращение туризма в ЕС для граждан россии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездки в Европейский союз.

Об этом Каллас сообщила в своем Twitter.

«Прекратить выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека», - написала она.

Она напомнила, что авиасообщение с россией сейчас закрыто, а это значит, что пока страны Шенгена выдают визы, тяжесть несут соседние россией страны – Финляндия, Эстония и Латвия.

«Время прекращать туризм из России уже сейчас», – призвала Кая Каллас.

Stop issuing tourist visas to Russians. Visiting #Europe is a privilege, not a human right. Air travel from RU is shut down. It means while Schengen countries issue visas, neighbours to Russia carry the burden (FI, EE, LV – sole access points). Time to end tourism from Russia now — Kaja Kallas (@kajakallas) August 9, 2022

Напомним, что ранее Эстония решила прекратить выдачу россиянам временного вида на жительство и виз для обучения. Выдачу всех виз россиянам приостановило и посольство латвии в рф.