Пресс-секретарь путина Дмитрий Песков заявил, что если в Украине начнется производство турецких боевых беспилотников Bayraktar - его могут уничтожить.

Об этом сообщает российское пропагандистское здание «РИА-Новости».

«Если завод «Байрактар» будет создан в Украине, то (он, - ред.) сразу попадет под «демилитаризацию», - заявил Песков.

Известно, что Bayraktar производится частной компанией «Baykar Makina», которая принадлежит зятю президента Турции Сельчуку Байрактару.

Как известно, ранее президент рф владимир путин просил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана помочь открыть завод по производству ударных беспилотников Bayraktar.

Напомним, что ранее Президент Турции Эрдоган прилетел в Сочи к путину, чтобы обсудить войну в Украине, зерно и Сирию. После встречи стало известно, что главы государств договорились о частичной оплате за российский газ в рублях.