В ОП заявили, что сообщения о контрнаступлениях ВСУ на Херсон были от части ИПСО, но от освобождения города никто не отказывается

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что сообщения о контрнаступлениях ВСУ на Южном направлении являются частью «информационно-психологической спецоперации».

Об этом он рассказал в интервью «ВВС Украина».

- Была ли это ИПСО? Безусловно, сегодня все публичные комментарии - это часть ИПСО. Нам нужно деморализовать российскую армию. Они должны понимать, что здесь постоянно будет территория огня, - заявил он.

В то же время Подоляк заверил, что ВСУ уже ведут контрнаступление в направлении Херсона и «события на Антоновском мосту показывают, что для нас принципиально освободить именно Херсон».

- И потому определенные действия для этого наша армия предпринимает уже сегодня, — заявил он.

Напомним, что ранее Подоляк заявил о том, что потери ВСУ уменьшились в три раза, ежедневно на фронте погибают 30-50 украинских защитников.