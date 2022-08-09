ГУР наградило литовского журналиста, организовавшего сбор средств на «Байрактар» для ВСУ

Литовский журналист Андрюс Тапинас, организовавшего сбор средств для приобретения комплекса «Байрактар» ​​и ряда закупок оружия для украинской армии, награжден отличием ГУР МО Украины.

Об этом журналист сообщил своем Facebook.

Тапинас получил медаль второй степени Высшего совета разведки при Минобороны Украины «За поддержку военной разведки».

«Написана моя фамилия, но эта медаль всем нам – кто пожертвовал, распространял, поддерживал, организовал и пытался сделать так, чтобы украинская разведка имела более острые электронные глаза. Мы будем продолжать это делать и не устанем! Слава Украине!», – прокомментировал Андрюс Тапинас полученную им награду в

Напомним, как Турция подарила Литве Bayraktar, на который они собрали 5 миллионов евро, чтобы помочь ВСУ. На данный момент известно, что подаренный беспилотник помог уничтожить уже 18 российских боевых машин.