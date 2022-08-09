На Николаевщине собрано 80% урожая

В Николаевской области собрано 80% урожая. Уже начинается подготовка к посеву озимых.

Об этом во время брифинга сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«Урожай собран на уровне примерно 80%. Наш прогноз – это 2,2 миллиона тонн собранного урожая в этом году. Сейчас начинается подготовка к посевной. В частности, рапса», – сказал Виталий Ким.

По посевной озимых есть еще вопросы с оборотными средствами и договоренностями по зерновому коридору.

«Что касается поздних культур, то нет точных данных. Но я думаю, что все будет так же хорошо на уровне 80% плюс», – добавил Виталий Ким.

Напомним, что ранее Зеленский заявил, что объем украинского урожая в этом году может быть вдвое меньше.