В Минобороны Украины прокомментировали взрывы на аэродроме «Саки» в Крыму

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09.08.2022 19:04

Министерство обороны Украины опубликовало заявление о взрывах на аэродроме «Саки» в оккупированном Крыму.

Заявление ведомства размещено в Facebook.

«О пожаре на территории аэродрома «Саки» в районе населенного пункта Новофедоровка во временно оккупированном россией Крыму. Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах. Факт пожара может использоваться страной-террористом в информационной войне. Не исключаем, что оккупанты «случайно» найдут какие-то характерные «шеврон», «визитку» или даже «ДНК», - говорится в сообщении.

Также в ведомстве обратили внимание, «что одежда из хлопка очень гигиеническая».

«Сохраняйте спокойствие и верьте Вооруженным Силам Украины!» – резюмировали в Минобороны.

Фотофакт