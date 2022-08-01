В Минобороны Украины прокомментировали взрывы на аэродроме «Саки» в Крыму

Министерство обороны Украины опубликовало заявление о взрывах на аэродроме «Саки» в оккупированном Крыму.

Заявление ведомства размещено в Facebook.

«О пожаре на территории аэродрома «Саки» в районе населенного пункта Новофедоровка во временно оккупированном россией Крыму. Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах. Факт пожара может использоваться страной-террористом в информационной войне. Не исключаем, что оккупанты «случайно» найдут какие-то характерные «шеврон», «визитку» или даже «ДНК», - говорится в сообщении.