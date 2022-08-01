В «Николаевоблтелпоэнерго» рассказали об установке модульной станции очистки воды в городе – ее приобрели волонтеры

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» продолжает обустраивать скважины и устанавливать станции обратного осмоса воды в Николаеве.

Об этом сообщают на предприятии.

На днях смонтирована модульная станция очистки воды на базе предприятия по улице Казарского.

Она была приобретена волонтерским общественным сообществом Ukrainians in the Carolinas, и передана в город при содействии Николаевского городского совета. Жители Казарского смогут набирать очищенную воду в шаговой доступности каждый день с 06:30 до 20:30.

Также на предприятии напоминают, что точки выдачи воды также функционируют по адресам:

Николаевская, 5-я (с 06:00 до 10:00 ч, с 13:00 до 15:00 ч, с 18:00 до 21:00 ч);

Лазурная, 30 (с 06:30 до 20:30 час);

Колодезная, 3 (с 06:30 до 20:30 час);

Белая, 71 (с 06:30 до 20:30 час);

Корабелов, 14 (с 06:30 до 20:30 час);

Ген. Карпенко, 20 (с 06:30 до 20:30 час);

Курортная, 11-А (с 06:30 до 20:30 час).

Ранее сообщалось, что на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» продолжается подготовка объектов к работе в осенне-зимний период, несмотря на вражеские обстрелы и усложненное войной финансовое состояние теплоснабжающих предприятий.