МАГАТЭ не видит ядерной опасности на Запорожской АЭС

В Международном агентство по атомной энергии считают, что непосредственной ядерной угрозы на Запорожской АЭС в результате обстрелов со стороны российской армии на данный момент нет.

Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

Там напомнили, что 6 августа был зафиксирован обстрел вблизи сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС, который нанес определенный ущерб, но доступные измерения радиации продолжают показывать ее нормальный уровень на месте.

Также отмечается, что видимых повреждений ни контейнеров с топливом, ни защитного периметра объекта не было.

При этом обстрел повредил кабели связи, являющиеся частью его системы радиационного контроля, что может повлиять на работу трех датчиков радиационного обнаружения.

МАГАТЭ обратило внимание, что обстрелы нарушили практически все семь незаменимых компонентов ядерной и радиационной безопасности, в том числе касающиеся физической целостности АЭС, функционирования систем безопасности и защиты, обеспечения работы персонала и внешних источников питания.

«После инцидента Украина сообщила МАГАТЭ, что персонал станции ограничил доступ к внутреннему кризисному центру ЗАЭС, что потенциально может повлиять на реагирование в случае чрезвычайной ситуации, даже если доступ к внешнему центру будет оставаться возможным», – сказано в сообщении.

Кроме того, в МАГАТЭ добавили, что украинский регулятор ГИЯРУ заявил, что его коммуникация с ЗАЭС была «очень ограниченной и фрагментарной».

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в очередной раз заявил о необходимости скорейшего прибытия на станцию экспертной миссии организации, «чтобы помочь стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью».

Напомним, что обстрелы, которые 5 августа были зафиксированы на территории АЭС, считают инсценированной провокацией. По данным сотрудника одного из блоков, в результате обстрела обесточилось резервное питание по всей станции, а на 3 блоке сработали 2 системы безопасности и запустились дизели (это означает, что система безопасности блока обесточилась).

В результате Запорожская АЭС отключила от сети один из трех работающих энергоблоков.

Также сообщалось, что оккупанты завезли на территорию Запорожской АЭС неизвестный груз, источники говорят о заминировании электростанции. Позже российские оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать.

В «Энергоатоме» заявили, что оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС, чтобы отключить ее от энергосистемы и обесточить весь Юг Украины

Также сообщалось, что из-за российских обстрелов Запорожская атомная электростанция (АЭС) может перейти в режим блекаута. Это произойдет при условии, что будет перебита единая линия электропередач.