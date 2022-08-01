Генерал Марченко призвал херсонцев еще немного продержаться, ведь до зимы военные планируют отвоевать регион: «Это будет быстро»

Генерал-майор Дмитрий Марченко считает, что Херсон скоро будет освобожден от российских оккупантов.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Дмитрий Марченко не назвал конкретные сроки или даты освобождения Херсона от оккупантов, однако попросил горожан «немного потерпеть», заметив, что «это будет не так долго, как все ожидают».

«Это будет быстро. Пусть еще немного продержатся. Мы о них не забываем, никто не отказывается от своего народа, мы придем им на помощь, но пусть подождут. В ближайшее время они все увидят и услышат», – сказал генерал.

Также Марченко добавил, что у военных в планах до конца года освободить Херсон и закончить активную фазу войны, после чего будут проходить локальные боевые действия.

Относительно Снигиревки Николаевской области, генерал отметил, что значительное количество гражданских там не позволяет ВСУ активно штурмовать город. Россияне укрепились в Снигиревке из-за того, что это важная транспортная развязка.

«Да, там есть стратегически важная развязка. Потому они и держат эту Снигиревку. Но, к сожалению, там есть гражданские люди, поэтому мы не можем провести такую спецоперацию по освобождению этого города, поскольку не хотим, чтобы пострадало мирное население… Я думаю, что мы их возьмем в кольцо и они сами побегут оттуда», - добавил Марченко.

Военачальник также заявил, что Крым будет освобождаться военным путем, в том числе с разрушением Крымского моста, чтобы лишить оккупантов возможности усиливать свои войска с территории россии.

Напомним, что оккупанты паникуют и вывозят свои семьи из Херсона после ударов ВСУ по Атоновскому мосту.