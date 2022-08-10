С начала войны в Эстонию прибыли уже более 50 тысяч украинцев

С 28 февраля Эстония приняла более 50 000 украинских военных беженцев.

Об этом сообщает портал ERR.

Во вторник, 9 августа, в Эстонию прибыли еще 319 военных беженцев из Украины, в том числе 62 ребенка.

По данным Департамента полиции и пограничной охраны, из прибывших накануне беженцев для 130 человек Эстония является транзитным пунктом, то есть они желают продолжить путь в другую страну, а 189 человек остались в Эстонии.

Всего с 27 февраля Эстония приняла 50 185 беженцев из Украины.

Напомним, в ООН насчитали уже более 10 миллионов украинских беженцев.