В Донецкой области вводят особый режим въезда, выезда и движения транспортных средств

С 11 августа на подконтрольной Украине территории Донецкой области начинает действовать особый режим въезда, выезда и движения транспортных средств.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, соответствующий приказ издал командующий группировкой войск «Хортица» Александр Сырский.

Особый режим предусматривает запрет на вывоз без разрешения из Донецкой области спецтехники, которая может быть использована для нужд обороны, например экскаваторов, тягачей, тралов и т.д.

Кириленко напомнил, что продолжает действовать запрет на въезд и перемещение транспорта, перевозящего алкогольные напитки и вещества на спиртовой основе (кроме лекарств и дезинфицирующих средств).