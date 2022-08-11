В Николаеве на маршруты вышли 260 единиц общественного транспорта

В четверг, 11 августа, в Николаеве на городские маршруты вышли 260 единиц общественного транспорта.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Троллейбусы

№2 – Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский» – мкр. Намыв (с берегом)

№6 – мкр. Северный – ул. 3 Военная

№4 – мкр. Намыв – Железнодорожный Вокзал «Николаев-Грузовой»

№7 – мкр. Намыв – мкр. Северный

№9 – мкр. Северный – Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский»

Трамваи

№1 - Яхт-клуб - Ш. Балка

№3 – ЧСЗ – ул. 10 Военная

№6 - Промзона - Центральный рынок

№7 - Центральный рынок - Ш.Балка

№ 10 - Промзона - Ш.Балка

№11 – Центральный рынок – ул. 10 Военная

Автобусы

мкр. Намыв – мкр. Ракетное Урочище

Центральный стадион – мкр. Балабановка

Завод «Океан» – микрорайон Терновка

Частные перевозчики: №№ 2, 3, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 26, 29, 31, 32, 34, 43, 44, 45, 50, 53, 54, 62, 75, 82 , 86, 87, 89.

Ориентировочный график работы общественного транспорта: 6:30 – 22:00.