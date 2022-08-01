Резервное электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено

Украина восстановила резервную линию питания, захваченной российскими войсками Запорожской АЭС, которая до этого была соединена с энергосистемой только одной линией из четырех основных.

Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.

Международное агентство по ядерной энергетике сообщило о возобновлении питания, ссылаясь на Госинспекцию по ядерному регулированию.

«Украина сообщила МАГАТЭ о восстановлении линии, которая может использоваться для обеспечения ЗАЭС электроэнергией в случае необходимости», – говорится в сообщении.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Марино Гросси назвал возобновление резервной линии положительным событием.

Напомним, что обстрелы, которые 5 августа были зафиксированы на территории АЭС, считают инсценированной провокацией. По данным сотрудника одного из блоков, в результате обстрела обесточилось резервное питание по всей станции, а на 3 блоке сработали 2 системы безопасности и запустились дизели (это означает, что система безопасности блока обесточилась).

В результате Запорожская АЭС отключила от сети один из трех работающих энергоблоков.

Также сообщалось, что оккупанты завезли на территорию Запорожской АЭС неизвестный груз, источники говорят о заминировании электростанции. Позже российские оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать.

В «Энергоатоме» заявили, что оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС, чтобы отключить ее от энергосистемы и обесточить весь Юг Украины

Также сообщалось, что из-за российских обстрелов Запорожская атомная электростанция (АЭС) может перейти в режим блекаута. Это произойдет при условии, что будет перебита единая линия электропередач.

При этом, МАГАТЭ не видит ядерной опасности на Запорожской АЭС.

В частности, G7 осудили действия россии на ЗАЭС и требуют вернуть станцию под контроль Украины.