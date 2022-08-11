УЗ запустила собственное мобильное приложение – с его помощью можно приобрести и вернуть билеты

Укрзалізниця в партнерстве с Mastercard объявила о запуске собственного мобильного приложения для продажи билетов и информирования пассажиров.

Об этом сообщили в Тelegram-канале Укрзалізниці.

«Тестирование нового приложения было проведено в июле, и с сегодняшнего дня оно уже доступно всем пользователям на AppStore и Google Play Market», – говорится в сообщении.

В новом приложении пользователи смогут:

– приобрести билеты на все поезда дальнего сообщения по Украине;

– вернуть билеты;

– получать уведомления о рейсе и пути прибытия/отправления поезда;

– найти необходимый рейс и ответы на часто задаваемые вопросы о перевозках;

– получить доступ к личному кабинету с сохранением истории рейсов и данных пассажиров для скорых повторных заказов.

Также отметили, что Укрзалізниця является прямым продавцом билетов через приложение, а значит, стоимость билетов для пассажиров будет максимально выгодной — какие-либо дополнительные комиссии при оплате отсутствуют.

Ранее сообщалось, что приобрести билеты на поезд Укрзалізниці можно через чат-бот в Apple Pay.