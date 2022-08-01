Партизаны в Мариуполе сожгли склад россиян с награбленным имуществом

В Мариуполе партизаны сожгли склад с награбленным оккупантами имуществом горожан.

Об этом во время брифинга рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Отвечая на вопрос относительно сопротивления в Мариуполе, мэр отметил, что в городе есть партизаны. Он добавил, что оккупанты грабили дома мариупольцев и собирали похищенные вещи «в определенном месте».

— Наши парни и девушки сожгли все это, чтобы это не досталось этим подонкам, которые это делали, - рассказал Бойченко.

Кроме того, он отметил, что украинская символика появляется в разных городах, которые сейчас временно оккупированы.

— К сожалению, есть и задержания тех героев, которые сегодня несокрушимо движутся в сторону нашей территории, - сказал городской голова.

Напомним, как оккупанты в Херсоне начали охоту на патриотов и создали спецгруппы для закрашивания украинской символики.