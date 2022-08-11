Авиакомпания Wizz Air возобновляет полеты в россию – оправдываются «спросом пассажиров»

Лоукостер Wizz Air 11 августа объявил о возобновлении полетов в москву из-за «большого спроса». Так, с 3 октября рейсы будут выполняться каждый день. Билеты уже доступны для покупки на сайте авиакомпании.

Об этом сообщил директор Wizz Air Abu Dhabi Майкл Берлуис.

«Wizz Air Abu Dhabi управляет сетью из 34 направлений в пятичасовом радиусе полета от Абу-Даби, обеспечивая сверхнизкие тарифы по различным направлениям. Мы поддерживаем индустрию путешествий и туризма в ОАЭ, улучшая связь как на региональном, так и на глобальном уровнях в соответствии с национальными нормами и политикой», - сказал Берлуис.

В то же время представитель отметил, что другие дочерние компании, Wizz Air Hungary и Wizz Air UK, в настоящее время полетов в россию не осуществляют, поскольку рейсы из Великобритании и стран Евросоюза в москву запрещены.

Пока неизвестно, поймут ли пассажиры разницу между авиакомпаниями. Консультант по связям с общественностью в кризисных ситуациях Марк Борковски рассказал, что конкуренты Wizz будут внимательно наблюдать за этим шагом.

«Теперь мы начинаем наблюдать, как ряд брендов начинает проверять свою решимость, и по мере того, как события затянутся, сигналы добродетели уступят место коммерческим намерениям», - сказал он.

Следует отметить, что другие эмиратские перевозчики, в частности Emirates, не прекращали выполнять рейсы в россию после полномасштабного вторжения в Украину.