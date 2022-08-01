Киевский мальчик пожертвовал ВСУ 10 тысяч гривен, которые он собирал четыре года

В Киеве 12-летний мальчик Юра передал 10 тысяч гривен на Армию дронов.

Об этом сообщил вице-премьер Михаил Федоров.

«Юра ходит в 7 класс киевской школы, поет в Национальной опере Украины, мечтает построить бизнес в IT и встретиться с Илоном Маском. Но еще больше Юра хочет победы Украины… Это не просто 10 тысяч гривен. Почти вся сумма – это монеты. По 50 копеек, по гривне. Юра собирал их долгие 4 года – зарабатывал пением, откладывал с подарков родных. А во время войны решил, что самое важное – помочь защитникам», - рассказал Федоров.