McDonald's возобновит работу в Украине, – Кулеба

Сеть McDonald's решила возобновить работу части ресторанов в Украине – сначала в Киеве и на Западе.

Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Приветствую решение компании McDonald's возобновить работу части ресторанов в Украине. Поначалу это будет Киев и западная часть нашей страны. Подготовка к непосредственному открытию дверей ресторанов займет еще некоторое время. Но главное, что есть политическое решение: Мак возвращается», – написал глава МИД.

По его словам, украинская сторона вела долгие переговоры и убеждала компанию возобновить работу в Украине.

Министр поблагодарил руководство компании за принятое решение и всех, кто присоединился к этой адвокации в США и Украине.

«Ведь дело далеко не только в бигмаках, по которым так соскучились миллионы украинцев. Возвращение крупной американской компании – это, прежде всего, сигнал для международного бизнеса о возможности работать в Украине, даже несмотря на условия войны. Это рабочие места и налоги в украинский бюджет, выживание нашей экономики во времена российской агрессии. Это, наконец, часть восстановления Украины», – подчеркнул Кулеба.

С началом полномасштабного вторжения россии компания McDonald's приостановила работу ресторанов в Украине по соображениям безопасности.