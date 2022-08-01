В Испании украинские волонтерки создали организацию «Крылья Украины», чтобы помогать Родине

В Испании украинки создали волонтерскую организацию «Крылья Украины», собирающую гуманитарную помощь для Украины и, в частности, для Николаева.

Об этом сообщила участница «Крылья Украины».

В городе Памплона украинки 27 февраля организовали первый митинг против войны. Также они начали сбор пособий для Украины, по городу открыли 10 пунктов сбора.

«Вещей несли так много, что понадобился большой состав, привлекли много людей, чтобы сортировать вещи. Решалась куча вопросов: сбор, сортировка, логистика, машины, топливо, волонтеры. И так это переросло в официальную волонтерскую ассоциацию «Крылья Украины», в которой 11 девушек, в том числе из Николаева», – сообщила одна из участниц «Крылья Украины».

Сейчас эта инициатива объединилась с другими волонтерскими организациями, образовавшими кластер SOS Ucrania. Итого удалось отправить лекарств и медицинского оборудования на 1,5 миллиона евро.

Одно из самых больших достижений «Крыльев Украины» – это 10 кувезов, которые совместно с другими участниками кластера удалось доставить в больницы Украины. Кувез – это специальный аппарат для выхаживания преимущественно недоношенных малышей. Это так называемый инкубатор, в котором поддерживается постоянная температура, влажность и необходимое насыщение воздуха кислородом. Без кувезов шансы на выживание ранорожденных детей сильно падают.