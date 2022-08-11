В Корабельном ЦНАПе николаевцы теперь могут получить информацию из реестра территориального общины

Жители Корабельного района могут получить информацию из реестра территориального общины в местной администрации.

Об этом сообщил директор департамента предоставления административных услуг Владислав Белан.

Итак, чтобы получить справку о регистрации/снятии с места регистрации и сведения о зарегистрированных лицах в жилом помещении можно обратиться к работникам департамента в помещении администрации Корабельного района по адресу: проспект Богоявленский, 314.

Напомним, что с 1 августа николаевцы смогут оформить ID-карты и загранпаспорт в Одессе.