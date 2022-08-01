«Если будет гарантирована безопасность»: Кулеба считает возможной разблокировку одного порта в Николаеве

Украина будет рассматривать возможность присоединения Николаевского морского порта к «зерновому коридору» в случае соблюдения россией договоренностей по разблокированию украинских портов и обеспечению безопасности.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает «Укринформ».
Министр отметил, что экспорт морем украинского продовольствия разблокирован, и все три крупных черноморских порта Одессы заработали. Он также отметил, что потребность в украинских агропромышленных товарах на рынке огромна, и заверил, что Украина была, есть и остается надежным поставщиком сельхозпродукции и гарантом мировой продовольственной безопасности.
- Если все будет идти в соответствии с договоренностями и будет обеспечена безопасность нашему побережью, будем рассматривать возможность присоединения Николаевского морского порта к «зерновому коридору», поскольку там также есть заблокированные корабли с украинским зерном, - сказал Кулеба.
Он добавил, что полная ответственность за дальнейшее функционирование «зернового коридора» лежит на россии. Глава украинской дипломатии также развеял российский миф, что россия выторговала себе снятие санкций в обмен на разблокировку украинских портов.
- Никаких санкций по аграрному экспорту россии не снималось, поскольку никаких таких санкций не было введено. Источник этого мифа – самая россия, которая ищет любой повод для того, чтобы посеять среди украинцев сомнения и неверие, - подчеркнул глава МИД.