Пятый караван с зерном отправился из украинских портов

Утром 12 августа пятый караван с агропродукцией вышел из украинских портов «Черноморск» и «Южный».
Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.
В составе этого каравана судно Sormovskiy 12, вышедшее из порта «Черноморск», и балкер Star Laura из порта «Южный». На их борту более 63 тысяч тонн агропродукции.
В частности, Star Laura стало первым судном класса Panamax, вышедшим из порта «Южный» с начала реализации «зерновой инициативы», и третьим в общем перечне судов-гигантов, уже следующих «зерновым коридором».
Уже сегодня «Черноморск» и «Южный» примут еще 2 судна под загрузку – Brave Commander и Petrel S. На них будут загружены более 40 тысяч тонн украинского зерна.
Напомним, в понедельник, 1 августа, впервые с начала полномасштабного вторжения россии в Украину из Одесского порта отбыло судно, загруженное украинским зерном .