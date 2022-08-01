Пятый караван с зерном отправился из украинских портов

Утром 12 августа пятый караван с агропродукцией вышел из украинских портов «Черноморск» и «Южный».

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

В составе этого каравана судно Sormovskiy 12, вышедшее из порта «Черноморск», и балкер Star Laura из порта «Южный». На их борту более 63 тысяч тонн агропродукции.

В частности, Star Laura стало первым судном класса Panamax, вышедшим из порта «Южный» с начала реализации «зерновой инициативы», и третьим в общем перечне судов-гигантов, уже следующих «зерновым коридором».

Уже сегодня «Черноморск» и «Южный» примут еще 2 судна под загрузку – Brave Commander и Petrel S. На них будут загружены более 40 тысяч тонн украинского зерна.