Национальный мультипредметный тест на максимальные 200 баллов сдали 50 николаевских выпускников

Национальный мультипредметный тест на максимальные 200 баллов составили 50 николаевских выпускников.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

По каждому предмету (украинский язык, математика и история Украины) 200 баллов набрали Андрей Чебаненко (Морской лицей имени профессора Александра) и Мария Билявская (Лицей №55). Еще 8 выпускников получили 200 баллов по двум предметам. По одному предмету максимальный балл получили 40 николаевских выпускников.

Среди 20 учебных заведений, ученики которых набрали 200 баллов, на сегодняшний день бесспорными лидерами являются Муниципальный коллегиум имени В.Д. Чайки (12 учеников), Гимназия №3 (5 учеников), Школа №22 (4 ученика) и Лицей №55 (4 ученика).