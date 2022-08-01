Силы безопасности и обороны Украины призвали мир не допустить судилища над пленными защитниками Мариуполя

Массовое убийство украинских защитников в Еленовке 29 июля Силы безопасности и обороны Украины опубликовали совместное заявление, в котором призвали не допустить анонсированного россиянами судилища в Мариуполе над украинскими защитниками, а также допустить международные организации к месту теракта в Еленовке.

Об этом сообщает СБУ.

Операция по спасению 2,5 тысячи защитников Мариуполя была единственным возможным вариантом, чтобы сохранить жизнь украинским военным.

«Альтернативы типа экстракшн не было, стоял выбор: операция по спасению или гибель на «Азовстали», прежде всего, тяжелораненых. А ведь запасы необходимых медикаментов заканчивались», - сказано в сообщении.

На данный момент все государственные институты работают над тем, чтобы вернуть Героев Мариуполя и всех находящихся в плену врага украинцев.

«Мы поддерживаем связь с семьями пленных военнослужащих и выполняем обязательства по их социальной защите», - добавили в СБУ.

В это же время, россия не придерживается обязательств, пренебрегает договоренностями, не признает международных норм и правил ведения войны. В пресс-службе подчеркнули, что учитывая это, вопрос обмена пленными сложный и чувствительный.

Со своей стороны, Украина постоянно усиливает публичную коммуникацию с партнерами, обращается к международным организациям и мировым лидерам, привлекает внимание мира к действиям, которые оказывает враг с находящимися в плену украинскими военными.

Силы безопасности и обороны призывают не допустить самосуд над защитниками Мариуполя.

«Мы призываем весь цивилизованный мир не допустить анонсированного палачами судилища в Мариуполе над украинскими защитниками и защитниками. Требуем немедленно направить представителей Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста к местам, где содержатся украинские военнопленные, прежде всего – Оленевки», - добавили в спецслужбе.

Напомним, что ранее Бойченко заявил, что показательное судилище над защитниками Мариуполя оккупанты могут провести на День Независимости.