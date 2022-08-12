В Черновцах демонтировали памятник красноармейцу

В Черновцах городские власти демонтировали памятник красноармейцу.

Об этом сообщили в Черновицком городском совете.

«Дольше «возились» с документами. Всего за час сняли памятник красноармейцу с постамента на Соборной площади. Ни в коем случае уничтожать его не будем. Переместим туда, где ему место. Этому предшествовали публичные консультации, поэтому мы учли мнение каждого, кто готов был им делиться. Тогда абсолютное большинство просило убрать памятник – это мы и сделали!» – рассказали в горсовете.