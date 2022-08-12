В Киевских школах отказались от преподавания русского языка даже факультативно

В киевских школах не будут преподавать русский даже факультативно.

Об этом сообщил общественный деятель и политический эксперт Андрей Смолий.

Он опубликовал ответное письмо Киевской городской администрации молодежному клубу «Джура». Запрос в департамент был направлен 22 июля.

В департаменте образования КГГА отметили, что в учебной программе на 2022-2023 год «не предусмотрено преподавание на русском языке предметов и изучение русского языка факультативно».

Активист пообещал, что будет держать руку на пульсе.

«Надеюсь, так и будет. С 1 сентября будем отслеживать ситуацию», – добавил Смолий.

Напомним, в рамках школьного курса «Мировая литература» украинские учащиеся продолжат изучать произведения некоторых российских писателей, творчество которых связано с Украиной.