98% украинцев верят в победу Украины в войне против рф и более 90% поддерживают политику Зеленского, - опрос

Большая часть украинцев убеждены, что Украина победит в войне против россии и вернет под контроль оккупированные территории. Более 70% граждан поддерживают вступление Украины в Североатлантический Альянс.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» по заказу Центра аналитических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI).

На вопрос, верят ли граждане, что Украина выиграет войну, 98% ответили утвердительно. Что касается президента Зеленского, то его работу одобряют 91% украинцев.

«Украинцы очень твердо убеждены, что они победят в конфликте с россией, и подавляющим большинством поддерживают действия своего президента военного времени», - сказал Стивен Никс, старший директор Евразийского подразделения IRI.

Кроме того, в последние месяцы возросла поддержка членства в НАТО: 72% украинцев поддержали бы вступление в НАТО, если бы сегодня был проведен референдум. Отмечается, что это скачок на 13 % по сравнению с опросом, опубликованным в мае.

«Числа НАТО увеличились, потому что украинцы продолжают верить в преимущества трансатлантических институтов. Люди выразили повышенную поддержку прочных отношений с западными странами, которые желают мирного и демократического будущего», — сказал Никс.

Опрос также показывает, что подавляющее большинство украинцев не верят, что уступят какую-либо территорию своим российским захватчикам. 64% говорят, что Украина сохранит за собой все территории от своих международно признанных границ в 1991 году после нынешней войны. Еще 14% говорят, что Украина вернет себе территорию, которая находилась под их контролем до нападения России 24 февраля.

Ранее сообщалось, что только 1% украинцев считают, что Украина и россия должны быть одним государством.