USAID открыл грант на 300 миллионов гривен для сельхозпроизводителей – в Николаевском облсовете предлагают местным аграриям поучаствовать

Николаевский областной совет разослал письма главам областных ОТГ с предложением принять участие в грантовой программе поддержки сельзохпроизводителей.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

«Вопреки мародерским действиям рашистов аграрии Николаевщины круглосуточно продолжают работать на своем фронте и достойно обеспечивают жатву - 2022. Несмотря на ежедневные обстрелы Николаевщина находится в тройке лидеров областей Украины по обмолоту зерна!», - сказала Замазеева.

Она сообщила, что для поддержки агропромышленного комплекса программа USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО) открыла прием заявок на получение субгрантов для реализации программы «Поддержки ММСП зернового направления в доступе к услугам по хранению и сушке зерна».

Проект АГРО предусматривает предоставление до 15 субгрантов на общую сумму 300 миллионов гривен для обеспечения ресурсной, технической и экспертной поддержки ММСП, чтобы помочь аграриям сохранить выращенную зерновую продукцию и укрепить устойчивость своего бизнеса в условиях войны.

В областном совете уже предложили николаевским аграриям подать заявку на участие в гранте.

«От Николаевского облсовета уже направлены письма к председателям ТГ и местным властям по привлечению к конкурсу как можно больше сельхозпроизводителей региона! Николаевщина – это плодородная, аграрная область с трудолюбивыми людьми! Уверена, вместе мы обязательно выстоим и победим!» - отметила Замазеева.

Напомним, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в области работают над созданием зернового коридора через Николаевщину, в том числе.