Работники «Николаевоблтеплоэнерго» оборудовали еще одну точку подачи воды в городе

Специалисты ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» обустроили новую точку выдачи очищенной воды в городе.

Об этом сообщают на предприятии.

Теперь жители микрорайона Соляные в шаговой доступности смогут ежедневно с 06:30 до 20:30 набирать очищенную воду по адресу: проспект Героев Украины, 21.

Модульная станция обратного осмоса воды была передана организацией Water Mission при содействии и поддержке Николаевского городского совета. Директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов поблагодарил благотворителей и отметил, что обустройство точек подачи воды – еще одно задание, кроме подготовки города к отопительному сезону.

«ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» продолжает, помимо плановой подготовки к отопительному сезону, обустройство скважин и организацию работы точек выдачи очищенной воды горожанам. Спасибо благотворителям за неравнодушие к судьбе города и предприятия, в частности. Держим свой фронт», - заявил Николай Логвинов.

Напомним,