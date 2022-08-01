Военное положение и мобилизацию в Украине планируют продлить до 20 ноября

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Проекты законов об утверждении указа Президента «О продлении срока действия военного положения в Украине» (№7664) и утверждении указа «О продлении срока проведения общей мобилизации» (№7665) Президент внес в парламент 12 августа.

Зеленский предлагает продлить действие военного положения на 90 суток, начиная с 5:30 утра 23 августа 2022 года. Таким образом, военное положение будет действовать, по меньшей мере, до 20 ноября, почти до зимы.