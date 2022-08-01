Коммунальнщиков, которые приехали из москвы заниматься ремонтом сетей в оккупированном городе Счастье, «кинули» с зарплатой

Работники «Мосводоканала», которые приехали во временно оккупированный российской армией город Счастье Луганской области, записали обращение к владимиру путину. По их словам, им не платят зарплату и не заключают официальных трудовых договоров.

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- Мы трудовой коллектив из россии, находимся в командировке от акционерного общества «Мосводоканал»в Луганской области город Счастье. Обращаемся к президенту россии владимиру путину с помощью в решении проблемы с оплатой труда. Принимая решение приехать на восстановление ЛНР, мы даже не подозревали, что можем быть обмануты, учитывая какое внимание общественности привлечено к данной проблеме. Работаем без трудового договора. Наши требования не были удовлетворены. Просим вашего содействия, - зачитывает текст обращения один з рабочих, а за его за его спиной выстроились десятки мужчин.