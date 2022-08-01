«Делают то, о чем мы и подумать не могли»: В Пентагоне оценили эффективность ВСУ на 12 баллов из 10

В Пентагоне заявили, что оценивают эффективность Вооруженных Сил Украины на 12 по 10-балльной шкале.

Об этом говорится на сайте ведомства.

В оборонном ведомстве США отметили, что у россии гораздо больше сил, чем у Украины, но «дела идут не в пользу россиян, и это продолжает влиять на их моральный дух, на их возможность обеспечивать себя».

По словам представителя Пентагона, имени которого в США традиционно не называют, «на все это повлияла способность украинцев получить [российские] командные пункты, склады боеприпасов, тылового обеспечения и логистики».

Он сказал, что по шкале от ноля до десяти – эффективность ВСУ будет на уровне 12, «просто исходя из того, насколько впечатляющими они были с самых разных точек зрения».

«Они нашли способы делать такое, о чем мы и подумать не могли», – добавил представитель Пентагона.

В сообщении тажке отмечается, что россия продолжает вести беспорядочный огонь по территории Украины, что приводит к массовым жертвам среди мирного населения.