Работы хватает: Ким сообщил, что генерал Марченко находится в Николаеве

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что генерал Дмитрий Марченко находится в Николаеве и у него хватает работы.

Видео с Марченко, записанное у здания Николаевской ОВА, Ким опубликовал утром 13 августа.

- Генерал Марченко на месте, в городе-Герое Николаеве. Работает, работы хватает всем. Чем занимается, сказать не могу, и не надо, потому что это вредит. И в принципе в информационном поле комментариев не будет в ближайшее время до определенных результатов. Потом выйдем на связь, - отметил Ким.

Напомним, накануне стало известно, что СБУ ведет следствие против «военного с высоким званием», который в интервью СМИ мог раскрыть стратегические планы Вооруженных сил Украины. В соцсиальных сетях распространяется информация, что речь идет о Дмитрие Марченко. Сам он никак не комментировал эту информацию.