Украина на 70% готова к отопительному сезону

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что готовность Украины к новому отопительному сезону приближается к 70%.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

— Она (подготовка к зиме) продолжается, мы уже выходим на показатель, близкий к 70% подготовки сетей и систем ЖКХ. Все идет по плану там, где это возможно, в общинах, которые не пострадали. У пострадавших начаты работы по восстановлению объектов теплокоммунэнерго, центрального теплоснабжения, - сказал он.

По словам министра, Украина накапливает природный газ, чтобы проходить предстоящий отопительный сезон, который начнется примерно 15 октября. Начало сезона может быть отложено ввиду погодных условий.

Напомним, на облтеплоэнерго предупредили николаевцев о возможных проблемах во время отопительного сезона и посоветовали минимизировать теплопотери.