Для быстрого прохождения границ в Украине запустят электронную очередь

В Украине появится электронная очередь для пересечения границы. Это уменьшит очереди в пунктах пропуска и поможет бизнесу.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабинет министров работает над развитием пограничной инфраструктуры. Одна из самых главных задач - ускорение прохождения на пунктах пропуска людей, автомобилей и грузов. Это поможет гражданским, а также активизирует бизнес и увеличит товарооборот.

Поэтому в правительстве планируют запустить новую государственную услугу «электронная очередь» на границе.

Также Кабмин намерен:

- создать современные сервисные зоны для грузовиков и водителей возле пограничных пунктов пропуска;

- обустроить такие зоны по стандартам ЕС по все территории страны;

- расширить пропускную способность пограничных пунктов, закупить оборудование для этого.

Кроме того, правительство разрабатывает план для обустройства пограничной инфраструктуры за счет кредитных и грантовых средств партнеров, в частности Польши.