«Простими словами»: Чому одні люди їдуть від війни, а інші залишаються вдома, не дивлячись на загрозу

За даними ООН, з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну, до інших країн виїхало близько 6,4 мільйона українців. Ще близько 7 мільйонів українців отримали статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО). При цьому, за приблизними оцінками, на тимчасово окупованих територіях та у прифронтових населених пунктах, під обстрілами ворога, живуть мільйони людей.

У цьому матеріалі, розгляньмо питання того, чому одні люди їдуть із країни під час війни або переїжджають у більш безпечніші місця, а інші, навпаки, - залишаються вдома, не дивлячись на загрозу. Шукати відповідь «Простими словами» будемо з психологічної точки зору, за допомогою практикуючого психолога Руслани Сікаленко.

Про експерта:

Сікаленко Руслана Олексіївна

Психолог, сертифікований арт-терапевт (спеціалізація «Робота з шоковою травми та ПТСР»).

Психолог-тренер, спікер. Автор та співавтор понад 30 публікацій із психологічної тематики.

Дослідник соціально-психологічних явищ сучасного світу.

Стаж професійної діяльності - 14 років.

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Питання досить складне та індивідуальне, адже у кожного з нас своя історія, свої обставини та умови життя. Але спробуємо окреслити важливі загальні психологічні нюанси піднятої теми. Можливо, хтось із вас впізнає себе, а хтось – по-іншому погляне на інших і знайде відповіді на хвилюючі питання.

Так, психологія прийняття таких важливих рішень – це в першу чергу про внутрішній стрижень і силу духу, про вольові якості, про стійкість і стресостійкість нервової системи та психіки зокрема, це про серйозність і об’єктивність сприйняття реалій війни, виважений критичний підхід до всього, що відбувається довкола, про цінності врешті-решт.

Це про те, чому для одних наявність двох котів вдома стає серйозною перешкодою для виїзду, а інші, якщо ми пригадаємо яскраві фото та відеорепортажі часів початку війни, можуть викинути задні сидіння в легковому автомобілі радянських часів і вивезти таким чином корову, чи можуть перевести купу собак із інвалідністю через пошкоджений міст, що систематично знаходився під обстрілами (дівчина з собаками), чи йти декілька діб зі своєю худобою по лісосмугах без їжі та води та все ж таки врятувати як своє, так і її життя як домашньої улюблениці та годувальниці (репортаж про чоловіка, який декілька днів тікав із окупації чи то з-під обстрілів із коровою. Акцент відео був зроблений на руках цього чоловіка), й не тільки.

«війна – це не лише про зовнішнього ворога, а в багатьох аспектах і про нас самих»

Адже війна – це не лише про зовнішнього ворога, а в багатьох аспектах і про нас самих. Так, звичайно, війна може нас зруйнувати ззовні – фізично знищити, але частіше за все, ми потерпаємо від неї зсередини. В контексті цього не варто забувати і про те, що кожен із нас вже «увійшов» у війну зі своїми «внутрішніми руйнуваннями»: болем, комплексами, страхами, і єдине, на що тут варто спиратися, – це здорова частина психіки, внутрішні та зовнішні ресурси, що наявні в кожного з нас. Та чи вміємо ми їх розгледіти і скористатися – то вже інше питання. Іншими словами, війна не лише додає кожному з нас нових переживань, тривожностей, страхів, а напрочуд уміло активізує весь той негатив, що ми накопичували все своє життя, починаючи з раннього дитинства, ще задовго до початку воєнних дій. І наші рани знову починають кровоточити… Тому увесь психологічний контекст, про який йтиме мова далі, базуватиметься саме на цьому.

«причини, через які люди не їдуть»

Отож, поговоримо спочатку про людей, які не їдуть із країни під час війни. Ми не будемо розглядати категорії, які відповідно законодавства, не мають змоги покинути країну. Ми поговоримо про тих, хто може, але з певних причин не хоче виїжджати з дійсно небезпечних територій.

Так, найбільш поширенішими зовнішніми (видимими для людей) причинами вважають:

- велику прив’язку до дому, відчуття безпеки, яку він дає, а також факт того, що людина не бачить життя за територією свого населеного пункту, оскільки раніше вона ніколи не виїжджала за його межі;

- наявність тварин та проблеми з їх вивозом, доглядом;

- тяжко хворі близькі люди, яких складно перевозити та піклуватися про них.

Але погляньмо на ситуацію з позиції психології.

І. Так, деякі люди виважено приймають рішення залишитися, адже чітко розуміють і відчувають в собі силу бути корисним, потрібним тут і зараз. Вони орієнтуються на свої сили, ресурси і з повагою та розумінням відносяться до тих людей, які вирішили переїхати в більш безпечне місце з тієї чи іншої причини. Вони цінують право кожного і не намагаються втиснути інших у своє бачення «як треба», не порушують нічиїх особистісних меж. І це про здорову психіку і зрілість особистості.

ІІ. Інші залишаються, щоб «допрогравати» щось зі свого минулого, реалізувати певні амбіції. Хтось прагне змінити ставлення до себе, хтось – щось комусь довести, хтось – стати героєм, а хтось просто пізнає себе по типу «на що я здатен».

ІІІ. Досить велика частина, на жаль, просто «одягає» на себе роль жертви, при цьому звинувачуючи всіх довкола, особливо тих, хто знаходиться у відносній або цілковитій безпеці. При цьому такі люди шукають виправдання, чому їм так погано. До того ж саме ці люди є найбільш агресивними в соціальних мережах. Про що їх агресія? Про те що вони не дають собі ради, точніше своїм емоціям. Хоча треба просто зупинитися і запитати себе: «Що зі мною не так? Що насправді зі мною відбувається? Чому і за що саме я так злюся на людей, які виїхали?»

Також, у контексті розгляду даного питання, варто згадати і про особливості «проживання» кожним зокрема різних стадій/фаз горя (за Елізабет Кюблер-Росс), або як у нас їх зараз називають «5 стадій війни» «5 стадій реагування на розвалення звичного устрою життя», «5 стадій прийняття незворотного або страшного сьогодення».

Звичайно, у всіх вони проходять по-різному. У когось швидко у когось дуже повільно, у когось вони навіть обмінюються місцями.

На мою думку, найважливішими тут є І та V стадії. Так перша стадія – заперечення – відповідно до своєї назви, заперечує жорстоку реальність (війну), ігноруючи як зовнішні події, так і внутрішній час. Під час її протікання ми відчуваємо шок, стопор і намагаємося жити, ніби нічого не сталося. При цьому ми накопичуємо в собі негатив та наповнюємося відповідною енергією, боячись подивитися правді в очі, оскільки наша підсвідомість тут чітко розуміє, що після буде дуже боляче.

Згадаймо себе в перші дні війни.

«Ні, такого не може бути!»

«Що коїться? На вулиці ХХІ століття!»

«Вони полякають і підуть!»

«Світ втрутиться, бо це нонсенс!»

«Війна в серці Європи? Недопустимо!»

Саме ця стадія характеризується стопором та шоком, що блокують адекватне сприйняття того, що відбувається. І людина, ніби в тумані.

Згадайте, як ви самі або ваші близькі просто ходили туди-сюди або без зупинки моніторили новини, втрачаючи почуття часу. Не хотілося ні їсти, ні спати, ні доглядати за собою, робити звичайну хатню роботу. Навіть миття посуду внутрішнє сприймалося, як 8-годинне копання картоплі. Сил ні на що не вистачало.

І це теж впливало на людей. Кожен свідомо чи несвідомо оцінював себе: чи зможу я зараз взяти малих дітей, наприклад, купу речей і одна/один із ними податися за кордон? Більшість тоді сказали собі: «Ні!», а відеосюжети з вокзалів, де губилися речі, діти, документи, де в вагонах люди просто спали стоячи, де місця для себе інколи треба було виборювати ледь не силою, лише посилювали його.

Саме тому затягування проживання і прийняття цієї фази негативно вплинуло на людей і призвело до низки прикрих випадків і жалкування про втрачений час і можливості.

На жаль, навіть після 100 днів війни хтось так і не «вийшов» із даної стадії. Ми чуємо: «Я досі не вірю, що йде війна. Мені здається, що це страшний сон і скоро він закінчиться» тощо. Тому, чим раніше кожен із нас прийме існуючу реальність, тим краще. А вона про те, що у нашій країні йде війна, фронт великий і коли це жахіття закінчиться – нікому не відомо.

Також варто зауважити, що стрес і шок провокують регрес, під час якого людину, ніби «відкидає» назад у дитинство, або той період, коли відбулися серйозні негативні зміни в житті, травма. У такому стані ми не можемо приймати серйозні дорослі рішення щодо інших, ба навіть ті, що стосуються нашого власного життя та добробуту.

V стадія – прийняття. Вона в першу чергу про правду перед самими собою і знаходження «свого місця» в цій війні.

- Так, Миколаїв постійно під обстрілами, але я волонтерю і роблю все, що від мене залежить, щоб допомогти людям міста. Це мій вибір! Я впевнений, що все, що я роблю, правильно! - Є війна, а є життя. Є піклування про інших, а є час для себе!

Тож чим швидше людина проживе всі фази і дійде до V, тим краще.

Про тих, хто прийняв рішення виїхати закордон або в більш безпечні місця.

1. Людина чесно собі сказала, що боїться війни і смерті. І для того, щоб не зійти з розуму або не вмерти від власних страхів і фантазій, вона має бути в безпеці.

2. Спрацював материнський інстинкт, один із найсильніших в людині, хоча, якби не діти, то лишилися б. І це вірно, адже усі ми – дорослі – розуміємо, що наші діти не мають бачити і проживати жахи війни. Наша психіка звичайно, може адаптуватися до багато чого, але далеко не завжди це є нормальним явищем. В населених пунктах, що постійно під обстрілами, або в окупованих територіях, це може коштувати навіть життя самих дітей. Тут треба щиро і чесно собі відповісти на питання: «Коли купа окупантів увірветься в мій дім, чи зможу я захистити себе і своїх дітей?», «Чи готовий я бачити своїх дітей психічно травмованими і витрачати гроші на психолога?». Відповідь передбачувана! Згадаємо лише звірства, що відбулися в Бучі і Ірпені. І ми зараз не про дорослих… Якщо ви не готові вивозити дітей, то чи готові ви до знущань над ними на ваших очах, якщо що? Треба робити вибір і брати відповідальність за свої рішення на себе. Підходити по-дорослому, по-діловому.

3. Людина розуміє що виїхавши, зможе бути більш корисною, ніж, якщо вона залишиться. Наприклад, яка користь від жінки якщо вона в прифронтовому селі без води, газу, світла, зв’язку сидить у підвалі, ховаючись від постійних обстрілів? Ні роботи, ні життя. А в безпечному місці вона зможе працювати, піклуватися про себе і близьких, волонтерити тощо.

І коли їй хтось заявляє, що і тут залишившись, можна напружитися і знайти, чим зайнятися, навіть у підвалі. Варто запитати: «Чи багато таких «напружених» довкола?»

І дійсно, чи багато хто з вашого оточення волонтерить і допомагає? І чим самі ви зайняті? Чим корисні своїй державі і людям під час війни? Як показує практика, таких людей досить мало.

Зазвичай люди намагаються піклуватися про своїх найдорожчих. І це нормально! Тож у даному питанні не варто шукати героїв і зрадників. Кожен самостійно робить вибір, адже несе відповідальність за своє і чиїсь життя. Краще зосередитися на самому собі, щоб зустріти перемогу, мир не вичавленим і злим лимоном, а соковитим яблуком, сповненим життєвої енергії, вітамінів і бажання жити, змінюючи світ на краще!

Над матеріалом працювала Олександра Ющишена, спеціально для «Преступности.НЕТ»