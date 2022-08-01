В разрушенном оккупантами Ирпене открыли модульный городок - там расселят более 300 местных жителей

В Ирпене полноценно запустили в работу модульный городок «Дубки», в котором еще 352 жителя этого населенного пункта, потерявшие дома в результате вторжения россии, получат комфортное временное жилье.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

«Сегодня вместе с послом Польши в Украине Бартошем Цихоцки, министром развития громад и территорий Украины Алексеем Чернышовым, главой КОВА Алексеем Кулебой, главой Инвестсовета Ирпеня Владимиром Карплюком мы запустили в полноценную работу модульный городок «Дубки», - заявил он.

По словам мэра города, Ирпень бесплатно получил модульные конструкции от правительства Польши по договоренностям с Министерством развития громад и территорий Украины.

«А вот к обустройству благоустройства, созданию комфортного уютного пространства для наших ирпенцев присоединилось очень много людей, в том числе и благотворителей, которым я очень благодарен», - отметил чиновник.

По данным главы Ирпеня, этот модульный городок состоит из 88 четырехместных жилых модулей, 55 из них – уже заселены.

«В них обосновались семьи наших медиков, педагогов и военнослужащих, оставшихся без жилья. Также на территории городка есть библиотека, небольшой спортзал, детская игровая комната, комната отдыха и зона для стирки и глажки», - уточнил он.

При этом жителям «Дубков» не придется самим готовить, потому что для них будет готовить вкусные горячие блюда команда World Central Kitchen, которой Маркушин выразил за это благодарность.

В свою очередь Маркушин отметил, что власти уже приступили к работе над обустройством еще одного такого же модульного городка на территории санатория «Дубки».

«Итак, если бы Вы хотели подать заявку на проживание во временном жилье, прошу обращайтесь в Ирпенский городской совет», - призвал он.

Ранее сообщалось, что по Украине будут возводить модульные городки вместо разрушенных домов, чтобы обеспечить жильем гражданских и военных.