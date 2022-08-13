Домбровская рассказала, как раненные военные и гражданские могут сделать бесплатную пластическую реконструкцию лица и шеи

Жители Николаевщины, которые из-за войны получили ранения, имеют возможность бесплатно сделать пластическую реконструкцию лица и шеи.
Об этом сообщила глава движения «Зе!Жінки» в Николаеве Татьяна Домбровская.
По ее словам, команда «Зе!Жінок» имеет возможность приобщиться к медицинской инициативе по предоставлению бесплатной услуги жертвам войны. В рамках этой инициативы команда американских лицевых пластических хирургов будет оказывать медицинскую помощь лицам, получившим травмы головы, лица и шеи. Помощь получат пациенты, которые пройдут отбор, в соответствии с профессиональными возможностями команды.
Эта гуманитарная программа создана в сотрудничестве с American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (AAFPRS) и организациями Razom for Ukraine, Ingenius при поддержке Фонда «Чистые Сердцем».
«Как все будет происходить? Военные и гражданские взрослые люди (в отдельных случаях могут быть дети старше 15 лет) с повреждениями/ травмами головы, лица и/или шеи могут принять участие в проекте. Для этого необходимо подать заявку по электронному адресу: HelpFaseUkr@gmail.com», - говорится в сообщении.
В заявке должна быть следующая информация:
- ФИО
- дата рождения
- адрес проживания (фактический)
- выписка из истории болезни
- несколько фото, в разных ракурсах, на которых максимально точно заметны повреждения
- контактная информация ( номер телефона)
- согласие на обработку персональных данных
«После изучения предоставленной информации (в течение 1 недели ориентировочно) американские и украинские врачи – участники FACE TO FACE Ukrainian Medical Mission – примут решение о возможности вашего участия в проекте. В случае отрицательного ответа получите сообщение. В случае положительной – наши специалисты свяжутся с вами для дальнейшей координации», - добавила Домбровская.