Домбровская рассказала, как раненные военные и гражданские могут сделать бесплатную пластическую реконструкцию лица и шеи

Жители Николаевщины, которые из-за войны получили ранения, имеют возможность бесплатно сделать пластическую реконструкцию лица и шеи.

Об этом сообщила глава движения «Зе!Жінки» в Николаеве Татьяна Домбровская.

По ее словам, команда «Зе!Жінок» имеет возможность приобщиться к медицинской инициативе по предоставлению бесплатной услуги жертвам войны. В рамках этой инициативы команда американских лицевых пластических хирургов будет оказывать медицинскую помощь лицам, получившим травмы головы, лица и шеи. Помощь получат пациенты, которые пройдут отбор, в соответствии с профессиональными возможностями команды.

Эта гуманитарная программа создана в сотрудничестве с American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (AAFPRS) и организациями Razom for Ukraine, Ingenius при поддержке Фонда «Чистые Сердцем».

«Как все будет происходить? Военные и гражданские взрослые люди (в отдельных случаях могут быть дети старше 15 лет) с повреждениями/ травмами головы, лица и/или шеи могут принять участие в проекте. Для этого необходимо подать заявку по электронному адресу: HelpFaseUkr@gmail.com», - говорится в сообщении.

В заявке должна быть следующая информация:

- ФИО

- дата рождения

- адрес проживания (фактический)

- выписка из истории болезни

- несколько фото, в разных ракурсах, на которых максимально точно заметны повреждения

- контактная информация ( номер телефона)

- согласие на обработку персональных данных