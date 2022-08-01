В Украине массово гибнут завербованные российские зэки, но их семьи не получают обещанных выплат, – правозащитница

Завербованные в российских тюрьмах зэки на войне против Украины Родственники российских заключенных жалуются на мизерные выплаты и гибель родных, согласившихся воевать в Украине.

Об этом сообщила глава фонда «Русь Сидящая» Ольга Романова.

«Началось. Ночной вал записок в Русь Сидящую. Спасите, помогите. Что за безобразие, обещали 200 тыс платить, а заплатили 30. А моего ранили, а лечат только в ЛНР, в Россию не вывозят, спасите, помогите. А тут еще одного под Луганском убили, родственникам не сообщают, тело бросили в районе боевых действий, чтобы гробовые не платить», - написала она в Facebook 12 августа.

В интервью DW она объяснила, почему именно сейчас стало много обращений.

- По двум причинам. Наверное, самая главная - не платят обещанных денег. Прошло уже больше месяца с тех пор, как (из колонии на войну. - Ред.) уехала первая группа (заключенных. - Ред.) и вступила в бой. Первый бой с участием заключенных был под Луганском 12 июля, и там был первый погибший. Бои продолжаются, люди гибнут, денег не выплачивают. У нас есть данные об одной выплате в 30 тысяч рублей и о второй выплате в 100 тысяч рублей. Никаких 200-400 тысяч нет. А люди воюют и посылают своих родственников воевать за деньги.

И вторая вещь. Начали массово гибнуть заключенные. И это уже не один, не два, не пять случаев. Гибнут подразделениями, что тоже совершенно понятно - они не обучены. Они в плохой физической форме. Откуда на зоне взяться хорошей физической форме? Многие из них не прошли армию. Они понятия не имеют, что делают в Украине, - рассказала Романова.

Напомним, ранее сообщалось, что вербовщики от ЧВК «Вагнера» продолжают массовую вербовку заключенных в российских колониях для участия в войне против Украины.