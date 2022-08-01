Депутат от запрещенной ОПЗЖ Невенчанный считает, что ВСУ воюет не против рф, а «за сохранение зе-режима», и рад, что покинул Николаев «до зачисток»

Депутат Николаевского городского совета от запрещённой партии «Оппозиционная платформа - «За жизнь» Максим Невенчанный заявил, что из Украины специально выпускают не всех, чтоб было кому защищать «Зе-режим».

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Как известно, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный направил в Министерство обороны обращение с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период. Это, в частности, студенты.

Невенчанный, комментируя предложение Залужного, заявил, что надо выпускать из Украины всех. А тот факт, что этого не делают, решил «объяснить», используя нарративы пропаганды.

«Вот дали бы такую возможность выехать всем желающим. Но, это самоубийство для власти. Ведь вполне может оказаться, что это будет крах Зе-режима. 1. Насильно мобилизируемые быстро иссякнут. 2. Те, кто вынужден изображать агрессивного патриота и искать зрадныков среди вчерашних друзей, для самосохранения, тоже заметно поубавится. 3. Желающих воевать за сохранение Зе-режима во главе государства, окажется недостаточно. P.s. А если бы разрешили выезжать в любую сторону... То это была бы вообще зрада», - написал Невенчанный.

В комментариях под записью он заявил, что успел уехать с Николаева «до зачисток», страна воюет «за режим», а не за сохранение нации и территорий, а в Украине «прозападный режим», который решил «использовать армию против жителей Донбасса».

Ранее в сети сообщали, что Невенчанного задерживали сотрудники СБУ, но никаких официальных сообщений по этому поводу не было.

Напомним, 28 февраля депутаты Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» приняли решение исключить Максима Невенчанного из партии и фракции. Такое решение они приняли из-за постоянных провокаторских действий Невенчанного, который также выступает на стороне войны.