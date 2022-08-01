Литва выделила более миллиона евро на изучение литовского языка для украинцев

Правительство Литвы выделило более 1 миллиона евро для изучения литовского языка украинцам, которые вынуждены были выехать из Украины в Литву из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает литовский публичный вещатель LRT.

В сообщении говорится, что часть средств предназначена для высших учебных заведений, другая часть – для муниципалитетов. В Министерстве образования, науки и спорта Литвы отметили, что из госбюджета муниципалитетам было выделено 790 тысяч евро для обучения литовскому языку взрослых из Украины.

В ведомстве добавили, что эта поддержка направлена на то, чтобы помочь взрослым украинцам приобрести основы литовского языка и обеспечить успешную интеграцию в Литве и выйти на рынок труда.

«Муниципалитеты, получившие государственное финансирование, могут принимать решения по организации курсов для украинцев, которые приехали и хотят учить литовский язык. Например, курсы литовского языка для приехавших могут проводить муниципальные образовательные центры», – отметили в Министерстве образования, науки и спорта Литвы.

Также в ведомстве отметили, что целью курсов является предоставление участникам возможности усовершенствовать знание литовского языка, познакомиться с литовской литературой, литовской историей, этнокультурой, экономикой и общественно-политической жизнью.

416 тысяч евро правительство выделило на нужды литовских школ и научных учреждений, где организуют безвозмездные курсы литовского языка и культуры для украинских студентов, преподавателей и научных и образовательных работников. Согласно данным муниципалитетов в мае, 2268 украинцев уже изучали литовский язык в Литве.

Представители городского совета Алитуса рассказали о том, что в течение учебного процесса 2021-2022 годов в городе Алитус литовский язык изучали 86 взрослых украинцев, сейчас учится 40 украинцев в одной из гимназий города.