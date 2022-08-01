Временное жилье для переселенцев после войны передадут военным, медикам и полицейским

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что после войны построены модульные городки и временное жилье для переселенцев передадут военным и медикам.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, план строительства предусматривает строительство пятиэтажных жилых домов в течение 5—6 месяцев в 16 областях Украины — по две тысячи квартир в каждом регионе. Их стоимость со всей мебелью и оборудованием составит около $700—800 за квадратный метр.