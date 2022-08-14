Из-за обстрелов россиян ЗАЄС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности

Запорожская АЭС по состоянию на утро 14 августа работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Об этом сообщает Энергоатом в Теlegram.

«Периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО начиная с прошлой недели повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции. В результате атаки на Запорожскую АЭС сработала аварийная защита – и один из трех работающих энергоблоков теперь отключен», - говорится в сообщении.

Во время обстрелов серьезно повреждена азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус, насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Обстреливали также пожарную часть, расположенную за территорией ЗАЭС и предназначенную для защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции.

Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность.

Кроме того, повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС. Украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений.

В Энергоатоме отмечают, что ЗАЭС до сих пор оккупирована и контролируется российскими военными. Учитывая, что действия захватчиков предусмотреть невозможно, угроза физической безопасности станции остается. В настоящее время Запорожская АЭС продолжает работать и производить электроэнергию для нужд отечественной энергосистемы.

Напомним, что 11 августа оккупанты четыре раза за день обстреляли территорию Запорожской АЭС – один из снарядов упал возле энергоблока.