В части Ингульского и Центрального районов Николаева до вечера не будет воды

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14.08.2022 10:33

Ориентировочно до 20:00 в Николаеве будет прекращено водоснабжение в некоторых домах.

Об этом сообщает пресс-служба КП «Николаевводоканал».

Бригада предприятия будет производить ремонт водопроводной сети, поэтому водоснабжения не будет:

– в микрорайоне Казарского

- по проспекту Мира от 5-й до 1-й Линии

- по 1-й Линии от проспекта Мира до 8-й Продольной

- по 8-й Продольный от 1-й до 5-й Линии

- по 5-й Линии от 8-й Продольной до проспекта Мира

– по улице Севастопольская от улицы Мариупольская до улицы Соборная.

Также специалисты ЖЭКа будут ремонтировать сети по адресу: улица Парковая 1.

Фотофакт