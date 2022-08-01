В части Ингульского и Центрального районов Николаева до вечера не будет воды

Ориентировочно до 20:00 в Николаеве будет прекращено водоснабжение в некоторых домах.

Об этом сообщает пресс-служба КП «Николаевводоканал».

Бригада предприятия будет производить ремонт водопроводной сети, поэтому водоснабжения не будет:

– в микрорайоне Казарского - по проспекту Мира от 5-й до 1-й Линии - по 1-й Линии от проспекта Мира до 8-й Продольной - по 8-й Продольный от 1-й до 5-й Линии - по 5-й Линии от 8-й Продольной до проспекта Мира – по улице Севастопольская от улицы Мариупольская до улицы Соборная.

Также специалисты ЖЭКа будут ремонтировать сети по адресу: улица Парковая 1.