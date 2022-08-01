Оккупанты пытаются скрыть совершенные военные преступления, - ГУР

Российские летчики, которые производили пуски ракет по мирному населению Украины, начинают понимать, что понесут за это ответственность, поэтому пытаются «замести следы».

Об этом сообщает Главное управление украинской разведки.

Экипажи самолетов осознают, что руководство российской армии в дальнейшем будет перекладывать ответственность за военные преступления на непосредственных исполнителей. Летчики собирают документальные подтверждения полученных ими приказов, которые в дальнейшем планируют передать международному трибуналу над руководством рф.

Также, оккупанты из воздушно-космических сил страны-террориста пытаются уничтожать любые доказательства их участия в убийствах мирного населения Украины. Совершая подкупы и предлагая взятки оккупанты пытаются убрать сведения о себе из боевых приказов и распоряжений.

Военная разведка Украины опубликовала личные данные командного состава 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (Шайкова, Калужская область) и 121 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (Энгельс, Саратовская область) 22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (Энгельс) с самолетов Ту-22М3 и Ту-160 крылатыми ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по городам и мирному населению Украины.

Ранее сообщалось, что в россии начали скрытую подготовку к введению «промышленной мобилизации».