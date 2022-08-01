Арабский бизнесмен после начала полномасштабного вторжения россии приехал в Украину, чтобы защищать ее границы

Арабский бизнесмен в составе Госпогранслужбы защищает границы Украины и тренирует воинов перед боем.
Об этом сообщает ГПСУ.
Ради Украины Юрий с позывным «Шейх» оставил свою логистическую фирму в одной из арабских стран и вернулся на Родину. Здесь за плечами мужчины уже была военная карьера офицера, поэтому сейчас боец не только защищает границы, но и обучает и тренирует собратьев, которые вскоре отправятся на фронт.
На Ближнем Востоке Юрий также являлся членом волонтерской организации «Украинцы в Эмиратах», занимающейся реабилитацией раненых бойцов. Лечение проходили военнослужащие Николаевской, Житомирской, Львовской бригад, подразделения «Альфа» СБУ и ГУР.
– Помню, как привезли лейтенанта с оторванной рукой, который спас экипаж своего БТРа, выбросив вражескую гранату через люк. А еще – раненого сержанта Николаевской бригады с позывным «Апостол», он участвовал в рейде по освобождению городов Донбасса. Вспоминаю и известного киборга майора Андрея Гречанова, с позывным «Рахманом», у него были контузия и осколочное ранение, - рассказал «Шейх».