Арабский бизнесмен после начала полномасштабного вторжения россии приехал в Украину, чтобы защищать ее границы

Арабский бизнесмен в составе Госпогранслужбы защищает границы Украины и тренирует воинов перед боем.

Об этом сообщает ГПСУ.

Ради Украины Юрий с позывным «Шейх» оставил свою логистическую фирму в одной из арабских стран и вернулся на Родину. Здесь за плечами мужчины уже была военная карьера офицера, поэтому сейчас боец не только защищает границы, но и обучает и тренирует собратьев, которые вскоре отправятся на фронт.

На Ближнем Востоке Юрий также являлся членом волонтерской организации «Украинцы в Эмиратах», занимающейся реабилитацией раненых бойцов. Лечение проходили военнослужащие Николаевской, Житомирской, Львовской бригад, подразделения «Альфа» СБУ и ГУР.