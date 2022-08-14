Президент Латвии призвал пересмотреть уже выданные ВНЖ и визы, а сторонникам войны рф против Украины - аннулировать их

Президент Латвии Эгил Левитс заявил, что государство пересмотрит уже выданные виды на жительство и визы — и аннулирует их тем, кто поддерживает российскую агрессию.

Об этом сообщает Delfi.lv.

«Устроенная предыдущими правительствами торговля видами на жительство, их неоправданная щедрость в выдаче ВНЖ российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических бизнесменов, создали риски безопасности и поспособствовали двуязычию. Пришло время провести ревизию последствий этой неудавшейся и опасной политики», — заявил Левитс.

Левитс добавил, что виды на жительство не станут выдавать тем постоянным жителям Латвии, которые в будущем примут российское гражданство.

«Они должны будут покинуть нашу страну», — сказал президент.

Также президент сказал, что россия, в каких бы государственных форматах она бы не существовала, всегда была имперской и угрожала своим соседям.

«Убийство невинных людей, пытки, унижения, депортации, лишение человеческого достоинства — все, что сегодня происходит в Украине, происходило и здесь, у нас, в Латвии», — сказал глава Латвии.

Левитс напомнил, что Латвия не выдает туристические визы россиянам, но некоторые другие государства ЕС продолжают это делать.

«В Латвию русские туристы приезжают с туристическими визами других стран шенгенского пространства, например, Финляндии или Италии. Поэтому я считаю, что Латвии вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами-единомышленницами нужно выдвинуть требование в дальнейшем уже на уровне Европы прервать выдачу туристических виз гражданам россии. Это было бы дополнительной санкцией против россии», — заявил президент.

Напомним, что ранее Сейм Латвии признал россию страной-спонсором терроризма.

Напомним также как премьер-министр Эстонии выступила за прекращение туризма в ЕС для граждан россии. После чего Зеленский в своем видеообращении начал настаивать, чтобы россиянам запретили въезд в ЕС заявив, что «российские убийцы не должны пользоваться шенгеном».